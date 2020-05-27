اليوم السابع
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التحقيقات: عصابة سرقة التوك توك بالمقطم ارتكبت 11 جريمة متنوعة سابقة

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:00 ص
التحقيقات: عصابة سرقة التوك توك بالمقطم ارتكبت 11 جريمة متنوعة سابقة متهم - ارشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة،  تشكيل عصابة لمحكمة الجنح لاتهامهم بالتخصص في سرقة مركبات التوك توك، وتبين من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا 11 جريمة متنوعة سابقة، و بداية الواقعة عند مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة "السبعين فدان" الهضبة الوسطى بدائرة القسم، حيث اشتبهت في مستقلي سيارة "ميكروباص".
 
وبفحص مستقليها تبين أنهم (شخصان وربة منزل سبق اتهام أحدهما في قضية "مخدرات"، كما سبق اتهام ربة المنزل في 10 قضايا آخرها قضية "خطف شخص"، وضبط بحوزة الآخر فرد خرطوش عيار 12مم) وبحوزة ربة المنزل (رادع "سيلف ديفينس")، وبصحبتها كريمتها (طفلة بالغة من العمر 5 سنوات).
 
و بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الثاني والثالثة بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية "توك توك" من قائديها بإسلوب "المغافلة".
 
واعترفوا بارتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية "توك توك" قيادة (سائق، سن 16، ومقيم بدائرة القسم) عن طريق قيام الثالثة باستقلال الدراجة قيادته وبصحبتها نجلتها بدعوى توصيلها لمنطقة السبعين فدان بدائرة القسم، ومطالبته بالتوقف لشراء زجاجة مياه لكريمتها، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على الدراجة والمحرر بشأنها المحضر اللازم.
 
وأقروا بالتصرف في الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليه لدى عميليهما "سيئي النية" (جارٍ تحديدهما وتقنين الإجراءات لضبطهما وضبط الدراجة)، وباستدعاء المجني عليه ومالكة الدراجة تعرف الأول على المتهمين واتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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