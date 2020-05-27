الإمارات: عودة العمل بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بنسبة 30% 31 مايو

كتب رامى محيى الدين

أعلنت حكومة الإمارات عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من 31 مايو، حسبما ذكرت سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) اليوم الأربعاء، وبذلك بعد إجراء 27,540 فحص، ليصل إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 31.969 حالة إصابة وهذا العدد يشمل جميع الحالات التي تتلقى العلاج وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.

وذكرت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات عدد حالات الشفاء في الإمارات ارتفع إلى 16,371 حالة بعد تسجيل 389 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل وفاة شخصين من المصابين ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 255 حالة.