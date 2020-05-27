اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأمم المتحدة للأرصاد الجوية تحذر من مخاطر كورونا في "الحر"

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:47 م
الأمم المتحدة للأرصاد الجوية تحذر من مخاطر كورونا في "الحر" موجات الحر- ارشيفيه
هند المغربي

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حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من تفشي جائحة كورونا " كوفيد-19” وزيادة المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، في حين توقعت المنظمة تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف.

وطالبت المنظمة الحكومات بوضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد، لافته إلى أن الجلوس في مكان عام مكيف خلال موجات الحر يتعارض مع توصيات الصحة العامة المرتبطة بالوباء.

وقالت كلير نوليس كاب، المتحدثة باسم المنظمة خلال مؤتمر عبر الفيديو إنه يتوقع أن يسجل الصيف في نصف الكرة الشمالي درجات حرارة قياسية. وقالت "نعيش حاليا في إحدى أكثر السنوات حراً، مضيفة إلى أنه بالنسبة الى كثيرين، يزيد كوفيد-19 من المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة"، مشددة أيضًا على أن الوباء يجعل إدارة موجات الحر أكثر صعوبة. وفقا ليويونيوز

وأضافت إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تنسق مع منظمات أخرى من أجل "تنبيه السياسيين لمحاولة مساعدتهم في التعامل مع الخطر المزدوج المتمثل في الحرارة ووباء كوفيد".

 


الأمم المتحدة

كورونا

موجات الحر

الأرصاد الجوية

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