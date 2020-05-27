الأمم المتحدة تدعو العراقيين إلى اتباع التعليمات الصحية الرسمية لمواجهة كورونا

أ.ش.أ

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جميع العراقيين إلى اتباع التعليمات الصحية الرسمية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشادت البعثة، في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بقيادة الحكومة واستجابتها الحاسمة لتفشي كوفيد-19 في وقت تواجه فيه أيضاً أزماتٍ منفصلة، بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية والانكماش الاقتصادي غير المسبوق.

وأثنت الأمم المتحدة على التصميم الذي أبدته السلطات المحلية والإقليمية والوطنية لاحتواء الفيروس، فضلاً عن نجاح التدابير المبكرة والمستمرة التي تم اعتمادها بدعم قوي من المجتمعات.

وتابعت أنه : بالإشارة إلى بيانها الأخير أمام مجلس الأمن الدولي، شدّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت على أنه "لا يُمكن لأي قدرٍ من استجابة الحكومة أن ينجح بدون المشاركة الفاعلة من قبل السكان كافة".

وأضافت أنه على الرغم من المشقة الشديدة التي تفرضها هذه الإجراءات، فإننا نعلم أنها تمثل أفضل أملٍ لنا بالعودة والوقوف على أقدامنا في أقرب وقت ممكن.

وتقدم أسرة الأمم المتحدة بأسرها، بقيادة منظمة الصحة العالمية، مساعدة حاسمة للعراق لمواجهة الجائحة، بما في ذلك المختبرات والمستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والتمويل والمشورة الفنية.

واختتمت الممثلة الخاصة قائلة، "بإمكان العراقيين الاستمرار في الاعتماد على الدعم الثابت من الأمم المتحدة في أوقات حاجتهم للدعم أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الأفراد الذين يجب أن يقوموا بدورهم باتباع تعليمات السلطات الصحية لحماية أنفسهم وأسرهم".