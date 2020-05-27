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اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:55 م
اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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اعتبارا من يوم السبت 30 مايو يبدأ حظر حركة المواطنين من الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، كما نص القرار على انه اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائى.

 

ونص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهى، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

 

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.      


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