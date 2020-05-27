ارتفاع إصابات كورونا المرتبطة بالمركز اللوجستى فى كوريا الجنوبية لـ 63 حالة

أ.ش.أ

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المرتبطة بالمركز اللوجستي في مدينة بوتشون في إقليم كيونج كي، بكوريا الجنوبية، 63 حالة اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت المراكز - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (يونهاب) - ان من بين الحالات المؤكدة، تم الإبلاغ عن 30 حالة في مدينة إنتشون، غرب سول، بالإضافة إلى 15 حالة تم الإبلاغ عنها في سول و18 حالة في إقليم كيونغ-كي الذي يحيط بالعاصمة.

وقالت سلطات الصحة إن أول مصاب بكورونا في المركز اللوجستي، واصل عمله حتى بعد ظهور أعراض كورونا عليه. ويبدو أن أعراض كورونا ظهرت عليه لأول مرة في يوم 13 مايو.

ويخشى من أن تزداد العدوى المتعلقة بمركز بوتشون بشكل أكبر، حيث تختبر السلطات الصحية حوالي 4,000 شخص، منهم 3,600 عامل في المركز اللوجستي.

وقد أغلقت شركة كوبانج –شركة التجارة الإلكترونية الرائدة في البلاد– المركز اللوجستي يوم الاثنين الماضي.

وذكرت السلطات الصحية أنها تجري دراسة وبائية في الحالات، مضيفة أن العمال في المركز اللوجستي الذي تديره شركة كوبانج لا يبدو أنهم يمتثلون بشكل صحيح لإجراءات الحجر الصحي.

وقالت نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب في مؤتمر صحفي عقد اليوم "إذا لم يتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي في أماكن العمل، فقد تكون هناك نتيجة مخيفة للعدوى الجماعية".

وأشارت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تدرس أيضًا إمكانية أن تكون الحالات المرتبطة بالمركز اللوجستي قد بدأت من خلال مسار غير مرتبط بالعدوى الجماعية في حي إيتايون بسول.