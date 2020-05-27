اختيار الفلسطينى منصور عباس نائبا لرئيس الكنيست الإسرائيلي

ماجد تمراز

انتخب الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، رئيس القائمة العربية المشتركة، منصور عباس، نائبا لرئيسه.

ووصف عباس، على صفحته في "فيسبوك"، انتخابه استحقاقا للقائمة المشتركة (ثالث أكبر قوة في الكنيست الحالي)، متعهدا ببذل قصارى الجهد في هذا المنصب لمعالجة قضايا المجتمع العربي ومنع تهميش اقتراحات وتوجهات النواب العرب.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد أعلنت أن الكنيست الإسرائيلي قد صدق على تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تأجيل المصادقة عليها مرتين.

وأوضحت أن أول مرة تم تأجيل الجلسة يوم الأربعاء الماضي للخميس، ولم تعقد الجلسة اليوم والمصادقة على الحكومة إلا بتأجيل ثان تم يوم الخميس الماضى لخلافات بين الأحزاب السياسية في إسرائيل.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه كان من المفترض أن يتم اليمين يوم الأربعاء الماضي، لكن تزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو المهمة لإسرائيل.