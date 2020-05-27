إيطاليا: صندوق التعافى من تداعيات "كورونا" إشارة ممتازة من بروكسل

روما أ ش أ

وصف رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى خطة المفوضية الاوروبية الرامية لضخ 750 مليار يورو فى صندوق التعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا بأنها إشارة ممتازة، موضحا أن 500 مليار يورو منها قروض و250 مليار يورو إعانات غير قابلة للسداد.

وكتب كونتى - فى تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى نقلتها وكالة أنباء آكي الايطالية - "إنها إشارة ممتازة من بروكسل تسير بالضبط فى الاتجاه الذى أشارت إليه إيطاليا، لقد تم وصفنا بأننا أصحاب رؤية لأننا كنا نؤمن بها منذ البداية".

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى أن حكومته ستسعى لتسريع المفاوضات لتحرير الموارد قريبًا، داعيا الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى للموافقة على الحزمة المالية المقترحة التى ستعلن رئيسة الجهاز التنفيذى الاوروبى أورسولا فون دير لاين تفاصيلها اليوم.

وستكون إيطاليا المستفيد الرئيسى من الأموال فهى تجمع ما يقرب من ربع إجمالى الحزمة (81 مليار كمساعدات مالية و90 مليار فى شكل قروض)، حيث سيعرفها الاتحاد الأوروبى بأنها الدولة الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا والركود.

ويتعين على المؤسسات الأوروبية الحصول على الضوء الاخضر من كافة الدول الأعضاء فى الاتحاد لإقرار صندوق التعافى المقترح.