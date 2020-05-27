إيران: الانتقادات الفرنسية تعقد قضية أكاديمية مسجونة

رويترز

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله اليوم الأربعاء، إن تهديدات فرنسا وتدخلها يعقد قضية أكاديمية فرنسية من أصل إيرانى مسجونة فى إيران، وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان أمس الثلاثاء إن العلاقات مع إيران أصبحت تواجه صعوبات أكبر بعد أن قضت طهران بسجن فاريبا عادلخاه فى قرار وصفه لو دريان بأن وراءه دوافع سياسية.

وحكمت ‬‬إيران هذا الشهر على عادلخاه، بالسجن لمدة ست سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي. وعادلخاه مسجونة بالفعل فى إيران منذ عام.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى، قوله "جرت متابعة هذه القضية فى المحكمة مع مراعاة اللوائح، وحقوق المواطنة كانت مضمونة للسيدة عادلخاه".

وأضاف، "أى خطاب ينطوى على تهديد وتدخل من شأنه أن يدفع القضية صوب مزيد من التعقيد. إيران لا تقبل عدم احترام مبادئها الحاكمة، بما فى ذلك استقلال القضاء".