اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إنفوجراف.. مليارات موازنة الدولة لدعم الفرق الطبية فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:00 م
إنفوجراف.. مليارات موازنة الدولة لدعم الفرق الطبية فى مواجهة كورونا إنفو دعم الفرق الطبية
كتب ــ عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 حزمة من الإجراءات المالية الداعمة للفرق الطبية وتحسين مستوى المعيشة لهم، والتى كلفت الدولة مليارات الجنيهات، وجاء فى مُقدمتها رفع بدل خطر العدوى بنسبة 75%، وزيادة مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، ولم تكتفى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برفع البدلات والمكافآت المالية فقط، بل لفتت إلى أهمية توفير مستلزمات وأدوات الوقاية اللازمة لهم، حيث تدرس إدراج اعتماد إضافى للباب الثانى من مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض.

 

ونستعرض فى الانفوجراف التالى أهم تلك الإجراءات وتكلفتها:

 

infoooo

الفرق الطبية

الأطباء

موازنة 2020 ـ 2021

دعم الأطباء

بدل العدوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة