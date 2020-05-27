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إعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا الأسبوع المقبل

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:52 ص
إعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا الأسبوع المقبل طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانوى الإلكترونى  خلال الأيام المقبلة،  عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك والتى تنتهى الخميس 28 مايو الجارى وتتم العودة للعمل الأسبوع  المقبل، على أن تعلن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة والتابلت.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إنه من المقرر أن تعلن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الأسبوع المقبل.


وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس باحمالى 15 مليون بحث.


 


التربية والتعليم

نتائج الصفين الاول والثانى الثانوى

ظهور نتائج اولى وثانية ثانوى

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اخبار مصرية

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