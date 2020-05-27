إصابة 7 أشخاص باختناق بحريق معرض سراميك والتهام محتويات منزلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 7 أشخاص باختناق ، لحريق شب فى معرض أدوات صحية وسيراميك ومنزل، بمدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ ، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق ، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، وتم السيطرة على الحريق ، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقى إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمعرض أدوات صحية وسيراميك، كائن بشارع الكنيسة بمدينة الحامول، وامتدت النيران لمنزلين مجاورين للمعرض.

وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران من قبل قوات الدفاع المدنى بمشاركة الأهالى بعد جهود كبيرة، وتبين وقوع خسائر بالمعرض، حيث التهم جزءًا من محتوياته ومحتويات وحدة سكنية أعلى المعرض وأخرى مجاورة له.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة ٧ أشخاص باختناق، وجروح، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزى القريب من منطقة ال حريق ، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.



