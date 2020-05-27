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إصابة نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:23 م
إصابة نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أعلنت محافظة أسوان فى بيان رسمى اليوم الأربعاء، عن إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الحالة.

ومن جانبه أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تمنياته للنائبة بالشفاء العاجل وطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة.

وأكد بيان محافظة أسوان، أنه سيتم دخولها العزل المنزلي مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة، لافتاً إلى أن مديرية الصحة ستقوم بإتخاذ اللازم من أخذ عينات و إجراء التحاليل لكل المخالطين مع الإستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.


نائبة محافظ اسوان

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