اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 06:37 م
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إصابة سائق حاول الانتحار بسبب خلافات الميراث بالغربية

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:05 م
إصابة سائق حاول الانتحار بسبب خلافات الميراث بالغربية سيارة إسعاف - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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أقدم سائق توك توك بقرية كفر جعفر التابعة لمركز ومدينة بسيون فى محافظة الغربية، على محاولة الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، وذلك إثر خلافات على الميراث بين أشقائه .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مركز شرطة بسيون يفيد بورود إشارة من مستشفى بسيون المركزى باستقبال "ع.ش" 44 سنة، سائق توك توك ومقيم بكفر جعفر بدائرة القسم، مصابا بكسر بالكاحل والساق وتبين قيامه بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.

وتواصلت التحريات أنه قام بمحاولة للانتحار، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينه وبين إشقائه بسبب الخلاف على الميراث، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكان  تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، أول إشارة لحالة انتحار، تفيد بإقدام شاب بإحدى القرى لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار، فى ليلة عيد الفطر المبارك، وتم نقل لمستشفى بيلا المركزى.

 أكد المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إنه تلقى إخطارًا من طوارئ مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، يفيد بوفاة "م. م."، 24 سنة، إثر تناوله حبة حفظ الغلال القاتلة.

 

وأضاف عبدالله، تبين من إخطار الصحة لمركز عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن الشاب وصل مستشفى بيلا المركزى، فى حالة تسمم بادعاء تناول حبة حفظ الغلال، وتم حجزه بالعناية المركزة، لتقديم الإسعافات له، والعلاج اللازم، ولكنه توفى بها متأثرًا بحالة التسمم، ولم يتبين حتى الآن سبب إقدامه على الانتحار.

 


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