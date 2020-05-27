اليوم السابع
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إزالة 30 مقبرة مخالفة على أملاك الدولة بأبو زعبل فى الخانكة.. صور

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:03 م
إزالة 30 مقبرة مخالفة على أملاك الدولة بأبو زعبل فى الخانكة.. صور إزالة مقابر مخالفة بالخانكة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة فى القليوبية بقيادة العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع، وعبد المنعم عطية نائبى رئيس مركز ومدينة الخانكة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور صباح يحيى رئيسة وحدة أبو زعبل، ومحمد كامل مسؤل الأملاك بالوحدة.

وأكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تم عمل حملة اإزالة لحالات تعد على أرضى أملاك الدولة، وبناء مقابر بالطريق العام، وتمت إزالة الحالات إزالة كلية لـ 30 مقبرة وحوش بمساحة 500 متر، وتمت إزالة الحالاات المخالفة وتنفيذ الإزالة تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر، وذلك بالمشاركة بين الوحدة المحلية والشرطة فى تنفيذ الإزالات وإزالة الحالات الصارخة وأيضا الحالات التى مازالت فى مهدها.

ومن ناحيته أكد العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة أنه لن يسمح لأى مواطن بالتعدى على أراضى أملاك الدولة بالبناء، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، ووضع الضوابط التى يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا عليها فهى ثروة مصر القومية ومستقبل أجيالها القادمة، وسوف يتم وقف أعمال البناء المخالف فى المهد وقد تم عمل الإجراءات القانونية للمتعدى على أراضى أملاك الدولة.

فيما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تلك الحملات وإزالة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدى لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب، وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات وستتم إزالتها بالكامل وتحقيق الردع العام والقضاء على العشوائية فى البناء.

إزالة مقابر مخالفة

إزالة مقابر مخالفة

 

بعد الإزالة
بعد الإزالة

 

خلال أعمال الحملة
خلال أعمال الحملة

 

مقابر على أملاك الدولة
مقابر على أملاك الدولة

 

مقابر مخالفة
مقابر مخالفة

 


اخبار القليوبية

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الخانكة

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