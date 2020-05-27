إزالة 1643حالة تعد على الأراضي وضبط 241 مخالفة بناء في بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

تمت إزالة 1393حالة تعد على الأراضى الزراعية و250 حالة تعد على أراض أملاك الدولة علاوة على ضبط وإزالة 241 مخالفة بناء في محافظة بنى سويف ، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، "منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا " فى الـ 25 من مارس الماضى وحتى أمس الثلاثاء .

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان اليوم الأربعاء ،على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتى تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات فى المهد،وفق برنامج زمنى محدد،وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية ، والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.