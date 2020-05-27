إزالة 113 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بإسنا خلال العيد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر مواصلة حملات إزالة التعديات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لتعديات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا أنه قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية الحلة وزرنيخ، والتى أسفرت عن إزالة 62 مخالفة بمساحة (11 سهما 4 قراريط 3 أفدنة) على أراضى زراعية عبارة عن عشش وأحواش وأسوار من الطوب الأبيض، حيث شارك فى الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسو الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات ورئيس القرية، وقسم التنظيم بالتنسيق مع مركز شرطة إسنا.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية ترعة ناصر التابعة لمجلس قروى كومير، والتى أسفرت عن إزالة 51 مخالفة بمساحة 2 فدان و15 قيراطا و1 سهم، على الأراضي الزراعية وهى عبارة عن عشش وأحواش وأسوار من الطوب الأبيض، حيث شارك في الحملة رجال الأجهزة التنفيذية بالمركز، ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز ورئيس القرية وقسم التنظيم بالتنسيق مع مركز شرطة إسنا.

وأكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا أنه فى ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



إزالة 113 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال العيد



إزالة تعديات بالأراضى الزراعية جنوب الأقصر



جانب من إزالة 113 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية



حملات إزالة التعديات بمدينة إسنا خلال العيد