اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 11:08 م
خالد صلاح
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إجلاء 300 جزائرى عالقين فى لندن بسبب أزمة فيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:17 م
إجلاء 300 جزائرى عالقين فى لندن بسبب أزمة فيروس كورونا أرشيفية
أ.ش.أ

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وصلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى مطار الجزائر الدولي مساء اليوم الأربعاء، وعلى متنها 300 جزائري كانوا عالقين في العاصمة البريطانية لندن نتيجة توقف حركة النقل الجوى منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام لمطار الجزائر الدولي طاهر علاش - في تصريح - إن هذه الرحلة تأتي في إطار مواصلة عمليات إعادة المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج بعد غلق الملاحة الجوية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر بالتكفل بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية بعد قرار غلق المطارات والموانئ الجزائرية كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.


الجزائر

طيران الجزائر

لندن

كورونا

فيروس كورونا

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