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أمن الشرقية يسيطر على الأوضاع بقرية تليجة ويضبط المتهم بقتل شاب

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:37 م
أمن الشرقية يسيطر على الأوضاع بقرية تليجة ويضبط المتهم بقتل شاب جانب من الحادث
الشرقية- فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم، من السيطرة على الأوضاع بقرية تليجا التابعة لمركز كفر صقر، وتم إخراج الأهالي من المسكن قبل إشعال النيران به وتمت السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل أسرة المتهم بالقتل، وتم القبض علي المتهم في واقعة القتل وجارٍ ضبط متهم أخر مشترك معه، وتم إخطار نيابة كفر صقر بإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب مشاجرة  أمس، بين عائلتي " م " وال ع"  بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة "صالح م ح" 31سنة من أبناء عائلة "ال ع" متأثرًا بإصابته بالرأس وتوفي داخل المستشفي اليوم.

بعد علم أبناء عائلة" ال ع"  بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلي منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران في المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة علي الأوضاع بالقرية، وتم ضبط المتهم في واقعة القتل وجارٍ ضبط متهم آخر مشترك معه، وتم البقاء علي قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع، وجارٍ حصر التلفيات الناتجة عن الحريق وتحرير محضر بواقعة الحريق.

 

 

 

 


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