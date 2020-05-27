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أعداد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 240 ألفا

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:58 م
أعداد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 240 ألفا كورونا
كتب سمير حسنى

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تخطت أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حاجز الـ 240 ألفا بعد المليون الثاني، حيث سجل "وورلد ميتر" 2.461.345 حالة.

كورونا الجديد
 
وتخطت أعداد الإصابات حول العالم 5.728.277 حالة، بينما توفى 3535.664 حالة منذ بدء تفشى الوباء حول العالم.
 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى كافة دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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علاج كورونا

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