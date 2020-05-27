أرنولد شوارزينيجر يصف مصارع أمريكى بالبطل النهائى بعد غرقه فى البحر.. اعرف قصته

كتب هيثم سلامة

يعيش أبطال كمال الأجسام فى الولايات المتحدة الأمريكية، حالة من الصدمة عقب وفاة المصارع الأمريكى شاد جاسبارد، غرقا بعد اختفائه في مياه البحر خلال السباحة، بعدما ضرب صورة رائعة فى الإيثار بنفسه حيث رفض إنقاذه أولا قبل أبنه.

النجم الأمريكى ​أرنولد شوارزينيجر، نشر صورة لا كليل من الورود أمام ​إحدى صالات الألعاب الرياضية، حيث كان يعتاد على زيارتها، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:" في رحلتي على الدراجة اليوم، توقفت اليوم احتراما لـ"شاد جاسبارد" لقد كان قوة إيجابية في الصالات الرياضية والعالم، كان بطلاً في كمال الأجسام، بطلًا في المصارعة، وفي اللحظة التي طلب فيها من رجال الإنقاذ إنقاذ ابنه أولاً، البطل النهائي أفكاري مع عائلته".

وترجع قصة غرق نجم المصارعة الحرة شاد جاسبارد وأبنه خلال ممارستهم السباحة يوم الأحد الماضى، في شاطئ البندقية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكان طالب من رجال الإنقاذ إنقاذ نجله في البداية البالغ من العمر 10 سنوات، لتأتى بعد ذلك موجة عالية ليغرق بعدها تحت الماء.



أرنولد شوارزينيجر

وذكر موقع tmz أن نجم المصارعة جون سينا تبرع شخص بـ 40 ألف دولار لعائلة النجم الراحل شاد حاسبارد، حيث أنشأت حساب للأسرة عبر موقع GoFundMe لتغطية نفقات الجنازة وغيرهابعد وفاة شاد بشكل مأساوي نهاية الأسبوع الماضي قبالة شاطئ البندقية.

وأوضح التقرير، أنه رجال الإنقاذ تحركوا لإنقاذ شاد لكنه ناشدهم أن ينقذوا ابنه البالغ من العمر 10 سنوات أولاً، وهو ما فعلوه، ولكن عندما عادوا كان البحر جرفه بعيدا، وتم العثور على جثته بعد 3 أيام.