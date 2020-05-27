اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبرز 5 معلومات عن عبد الفتاح مورو بعد الانشقاق عن إخوان تونس

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:07 م
أبرز 5 معلومات عن عبد الفتاح مورو بعد الانشقاق عن إخوان تونس عبد الفتاح مورو
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

في مفاجأة من العيار الثقيل، أنشق عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة – إخوان تونس- عن التنظيم، مؤكدا انسحابه من الحركة واعتزاله العمل السياسي، قائلا :" اعتزل العمل السياسي ومزّقت تذكرة السياسة" الأمر الذى سوف ينعكس على "إخوان تونس" والمشهد السياسى التونسى برمتها.. في السطور التالية نرصد أهم 5 معلومات عن عبد الفتاح مورو.

1- هو محام وأحد القادة المؤسسين لإخوان تونس، ووصل إلى نائب عن الحركة ونائب أول لرئيس مجلس نواب الشعب عام 2014، ثم رئيسا للمجلس بالنيابة منذ 25 يوليو 2019 حتى نوفمبر 2019.

2- قضى سنتين في السجن بعد الهجوم على مركز شرطة باب سويقة في عام 1991

3- عاد إلى حركة النهضة بعد مؤتمرها في سنة 2012 وانتخب عضواً في مجلس شورى الحركة ونائبا لرئيسها راشد الغنوشي.

4- ترشح للانتخابات الرئاسة التونسية عام 2019 إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، وحصل على المركز الثالث، وقد رفض عدم التخلى عن منصبه كرئيس مؤقت للبرلمان التونسى خلال فترة ترشحه للرئاسة، وهو ما آثار  العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية استغلاله لمنصبه الانتخابات الرئاسية.

5- من أهم تصريحات التي انتقدت جماعة الإخوان بشدة :"فكر الإخوان لا يفي بحاجات تونس".

 

 


اخوان تونس

حركة النهضة

عبد الفتاح مورو

راشد الغنوشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انشقاق جديد يعصف بإخوان تونس.. الرجل الثانى فى حركة النهضة يعلن انسحابه..عبد الفتاح مورو: مزقت تذكرة السياسة.. وتوقعات بلجوء التنظيم إلى العنف بعد تزايد الغضب الشعبى.. وسياسى تونسى: الجماعة ستلجأ للاغتيالات

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:47 ص

عبد الفتاح مورو يعلن انسحابه من حركة النهضة الإخوانية التونسية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:03 م

"مرشح إخوان تونس الانتهازى".. عبد الفتاح مورو يرفض التنازل عن منصبه كرئيس مؤقت للبرلمان خلال ترشحه لانتخابات الرئاسة.. و"النهضة" تخشى من خسارة كل شىء حال التخلى عن المنصب.. وسياسى تونسى: الشعب سيواجه طغيانكم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:00 ص

انتخابات الرئاسة التونسية تشعل الانقسامات بين حلفاء الإخوان.. أحد ضيوف الشرق الإخوانية يفضح "عبد الفتاح مورو": ليس إسلاميا.. آيات عرابى: مهرج.. وحقوقية: التنظيم يحاول استغلال الانتخابات من أجل وجوده بالساحة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:00 م

"ألاعيب أخوانية".. 3 مرشحين محسوبين على "الإخوان" فى انتخابات تونس.. "عبد الفتاح مورو" المدعوم من النهضة.. ومنصف المرزوقى ويوسف الشاهد كروت الجماعة فى المعركة الانتخابية.. فهل تتفتت أصوات التنظيم فى الانتخابات؟

الأحد، 11 أغسطس 2019 01:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة