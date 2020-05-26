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2.6 مليار جنيه لتحسين أوضاع أعضاء المهن الطبية بالموازنة الجديدة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 09:58 ص
2.6 مليار جنيه لتحسين أوضاع أعضاء المهن الطبية بالموازنة الجديدة الجيش الابيض فى مواجهة كورونا
كتب عبد اللطيف صبح

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بلغت تكلفة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2.6 مليار جنيه، وذلك من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 2.6 مليار جنيه.
 
تأتى تلك الزيادات ترجمة وتفعيلها لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام والارتقاء بأوضاع الأطباء الملدية، خاصة فى ظل مشاركتهم الفعالة فى مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى مصر، وتقديمهم الكثير من التضحيات النبيلة فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين وإنقاذ الوطن من هذه الجائحة.
 
ويولى مشروع الموازنة العامة للدولة اهتماما خاصا لقطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى، حيث تم اتخاذ بعض المبادرات بمشروع موازنة العام المالى 2020/2021 التى من شأنها أن تحسن من أوضاع العاملين بالوزارات المعنية بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
 
وتبلغ جملة مخصصات مبادرات وزارة الصحة نحو 16 مليار و293 مليون و400 ألف جنيه، فيما بلغت جملة مخصصات مبادرات وزارة التربية والتعليم نحو 1.5 مليار جنيه، كما بلغت مخصصات مبادرات وزارة التعليم العالى نحو 1.5 مليار جنيه، وتم تخصيص نحو 19 مليار جنيه لصالح مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى. 
 
 

الاطباء

المهن الطبية

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