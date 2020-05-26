اليوم السابع
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17 إجراء للحكومة ضاعفت صادرات الخضر والفاكهة رغم أزمة كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:15 ص
17 إجراء للحكومة ضاعفت صادرات الخضر والفاكهة رغم أزمة كورونا.. تعرف عليها وزير الزراعة وخضروات وفواكه
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، لزيادة الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة وعدم تراجع الصادارت على الرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا .

 

-تكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقا للمعايير الدولية علي مدار الساعة.

-البحث عن أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة والعمل 24 ساعة لمفتشى الحجر الزراعى لزيادة الصادرات للخارج .

-إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة.

-التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعي.

-استثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجول دعما للتصدير.

-العمل علي تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والموانئ في حالة تقييد التنقل او فرض حظر التجول.

عدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة).

 -إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

 -تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

-إجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

-تشديد إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير.

 -فى حالة مخالفة الشركات  للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى .

- استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

- تحذير الشركات المصدر من استخدام اختام بخلاف الاختام المعتمدة من الحجر الزراعى.

-استخدامات "الباليتات الخشبية"، فى الصادرات الزراعية يعتمد على تبخيرها بغازات قاتلة للحشرات وناخرات الأخشاب والحشرات التى قد تكون محمولة على هذه الأخشاب من خلال ختم معتمد.

 -ختم شهادت العينات لشحنات غير المطابقة بـ"ختم احمر" بخلاف ختم الجمهورية، يوضح أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات لعدم التلاعب وتمرير شحنات غير مطابقة حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.

-زيادة تحليل عينات  الخضر والفاكهة  وتقليل ساعات عدد التحليل من 72 ساعة إلى 48 ساعة، وذلك بعد زيادة عدد أجهزة المعمل المتقدمة لزياد الصادرات للموسم التصديرى.

 

 


صادرات الخضر والفاكهة

الحجر الزراعى

الصادرات الزراعية

فيروس كورونا

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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