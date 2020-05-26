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10 وسائل للتعذيب داخل السجون التركية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:00 ص
10 وسائل للتعذيب داخل السجون التركية.. تعرف عليها أردوغان
كتب:محمد إسماعيل

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رصد تقرير مركز ركز “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية رقم 12 بشأن تدهور الأوضاع داخل السجون التركية وسائل مختلفة للتعذيب استخدمها النظام التركى المعارضين المحتجزين في السجون التركية وفيما يلى أهمها  :

1- الضرب

2-الإغراق بالمياه إلى حد الاختناق

3-الحرمان من النوم

4-إبقاء المسجونين في أوضاع ملازمة للتوتر

5-الاغتصاب والتحرش الجنسي

6-الإيذاء بالقول والفعل

7-التعليق على الطريقة الفلسطينية (تعليق الضحية من يديها بوضع مقلوب مع ربط اليدين من الخلف)

8-الصدمات الكهربائية

9-منع الطعام والشراب، رفض أو تشديد إتاحة الوصول إلى الأدوية أو الخدمات الصحية

10-تجريد المسجونين من ملابسهم للتفتيش بشكل غير مصرح به

 


تركيا

حقوق الانسان في تركيا

التعذيب في تركيا

السجون التركية

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