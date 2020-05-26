10 وسائل للتعذيب داخل السجون التركية.. تعرف عليها

رصد تقرير مركز ركز “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية رقم 12 بشأن تدهور الأوضاع داخل السجون التركية وسائل مختلفة للتعذيب استخدمها النظام التركى المعارضين المحتجزين في السجون التركية وفيما يلى أهمها :
1- الضرب
2-الإغراق بالمياه إلى حد الاختناق
3-الحرمان من النوم
4-إبقاء المسجونين في أوضاع ملازمة للتوتر
5-الاغتصاب والتحرش الجنسي
6-الإيذاء بالقول والفعل
7-التعليق على الطريقة الفلسطينية (تعليق الضحية من يديها بوضع مقلوب مع ربط اليدين من الخلف)
8-الصدمات الكهربائية
9-منع الطعام والشراب، رفض أو تشديد إتاحة الوصول إلى الأدوية أو الخدمات الصحية
10-تجريد المسجونين من ملابسهم للتفتيش بشكل غير مصرح به
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