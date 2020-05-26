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وزير الموارد البشرية السعودى: حان الوقت لعودة النشاط الاقتصادى

الثلاثاء، 26 مايو 2020 08:20 م
وزير الموارد البشرية السعودى: حان الوقت لعودة النشاط الاقتصادى الملك سلمان
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير الموارد البشرية السعودي، أكد بأنه حان وقت العودة للأعمال والنشاط الاقتصادى.

أعلنت الصحة السعودية عن أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا، 48450  موضحة أن نسبة التعافي من إصابات كورونا وصلت إلى 63 %، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا  ليصل العدد الإجمالي إلى 411.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية بالسعودة 11 قراراً هاماً لعودة الحياة الطبيعية لما قبل إجراءات الحظر المفروضة على البلاد جراء أزمة كورونا.

وذكرت وكالة السعودية "واس"، أن مصدر مسئول في وزارة الداخلية  قد أعلن أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.


السعودية

كورونا في السعودية

اقتصاد السعودية

المملكة

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