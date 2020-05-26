اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: اعتقال الرويضانى يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين

الثلاثاء، 26 مايو 2020 01:13 م
وزير الأوقاف: اعتقال الرويضانى يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،أن الإرهابي يحمل خواءً نفسيًّا وروحيًّا كبيرًا ، إذ إن المرتزقة لا عقيدة لهم ، فضلًا عن أنهم لا وطنية ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق لهم ؛ فاستسلام كبار قياداتهم بهذه الصورة المهينة يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين ، وأنهم لا يمكن أن يصمدوا أمام عقيدة من يدافع عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه وكرامته بحق ، فالأرض تقاتل مع أهلها كما يقولون ، وأرض الشرفاء مقابر الغزاة والمرتزقة على مدار التاريخ.
 
وتابع :لا شك أن اعتقال الإرهابي محمد الرويضاني يكشف عن صفحة سوداء للدول الراعية للإرهاب ، ويتطلب وقفة دولية جادة لمحاسبة هذه الدول التي تحتضن الإرهاب والإرهابيين .
 
وكان قد أعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، عن تمكن وحدات القوات المسلحة الليبية فى محاور طرابلس من القبض على الداعشى السورى محمد الرويضانى المكنى أبوبكر الرويضانى، أحد أخطر عناصر داعش فى سوريا.
 

وبحسب المسمارى، انتقل الرويضانى إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام. وألقى قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات حكومة السراج التى يقودها ضباط أتراك.

وقال "المسمارى"، إن "هذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيرى والتنظيمات المتطرفة عامة".


وزير الاوقاف

ليبيا

محمد الرويضاني

تركيا

الجيش الليبيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبى ومليشيات الوفاق في محاور القتال بطرابلس

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:22 م

الجيش الليبي: الانسحاب التكتيكى فى بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات

الإثنين، 25 مايو 2020 08:30 م

الجيش الليبى: أسقطنا 94 طائرة مسيرة تركية خلال الفترة الماضية

الإثنين، 25 مايو 2020 02:49 م

الجيش الليبى: إسقاط 4 طائرات تركية مسيرة من نوع العنقاء

الإثنين، 25 مايو 2020 02:15 م

الجيش الليبى يعلن القبض على داعشى سورى خطير فى طرابلس.. فيديو

الأحد، 24 مايو 2020 11:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل

التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل

زى النهارده.. عنف راموس ضد صلاح يمنح ريال مدريد اللقب الـ13 بدورى الأبطال

زى النهارده.. عنف راموس ضد صلاح يمنح ريال مدريد اللقب الـ13 بدورى الأبطال

رئيس اتحاد البنوك: تمديد ساعات العمل يهدف إلى تقليل التكدس

رئيس اتحاد البنوك: تمديد ساعات العمل يهدف إلى تقليل التكدس

68 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار وقف رخص البناء 6 أشهر

68 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار وقف رخص البناء 6 أشهر

وزير المالية: التوسع في نظام «التخليص المسبق» بمزايا للمتعاملين مع الجمارك

وزير المالية: التوسع في نظام «التخليص المسبق» بمزايا للمتعاملين مع الجمارك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة