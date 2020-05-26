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هطول أمطار فى السعودية والدفاع المدنى بـ"جازان" يحذر من التقلبات الجوية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 01:00 ص
هطول أمطار فى السعودية والدفاع المدنى بـ"جازان" يحذر من التقلبات الجوية أمطار
وكالات

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هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، فى السعودية، شملت محافظات الداير بني مالك، و فيفاء ، والعارضة ، و أحد المسارحة ، أبو عريش والخوبة ، والطوال ، و صامطة ، ومركزي القفل والخشل وعدد من المراكز والقرى التابعة لها , جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
 
 
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات والمتغيرات الجوية التي تمر بها المنطقة خلال هذه الايام وذلك وفق ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن هذه التنبيهات تشير إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة وتستمر حتى يوم غد وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وتدني في مدى الرؤية .

وأهاب العقيد الغامدي بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم ويدعو الجميع لمتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر بقنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني في حينه.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

 


امطار

السعوديه

جازان

الدفاع المدنى

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