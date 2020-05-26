ننشر أسماء 28 متهما بخلية المطرية الإرهابية التابعة لـ"تنظيم بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدث الشاهد السادس عن خلية المطرية والمتهمين فيها والجرائم التى ارتكبتها وضمت الخلية 28 متهما وهم :

1 ـ المتوفى سمير عبد الحكيم إبراهيم مسئول الخلية.

2 ـ المتهم ربيع عبد الناصر طه، رقم 15 بأمر الإحالة.

3 ـ المتهم عمرو أحمد إسماعيل، رقم 16 بأمر الإحالة.

4 ـ المتهم عمر رفاعي سرور، رقم 33 بأمر الإحالة.

5 ـ نور الدين محمد همام، رقم 56.

6 ـ عبد الرحمن علي أحمد عبد الرحمن.

7 ـ محمد أحمد محمد العسيلي

8 ــ شريف محمود محمد عاشور

9 ــ أحمد سعيد فرحات سلامة

10 ـ أحمد صابر نصر عبد الحميد

11 ـ رجب ظايط عبد الله عبد الفتاح

12ـ محمد فتحي محمد إسماعيل

13 ـ أيمن بيومي عبد الحميد بيومي

14 ـ مراد البيومي شديد حسانين

15 ـ حسن أنور حسن إبراهيم

16 ـ سيد محمود جاب الله عبد الغني

17 ـ أحمد ممدوح إبراهيم مجاور

18 ـ ياسر عيسوي أحمد عيسوي.

19 ـ إسماعيل محمد رشوان.

20 ـ ياسر حمدي عدنان .

21 ـ أحمد حمدي محمود.

22 ـ بدر البيومي شديد حسانين.

23 ـ سعد عبد الفتاح عبد الله.

24 ـ محمد عبد القادر إسماعيل.

25 ـ المتهم المتوفى وفهمي عبد الرؤوف.

26 ـ المتوفى سعيد شحات محمد.

27 ـ المتوفى محمد سيد محمود.

28 ـ المتوفى وطه فتحي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.