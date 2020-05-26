نجاح عملية ولادة قيصرية جديدة لمصابة بكورونا بمستشفى عزل ملوى

المنيا حسن عبد الغفار

نجح فريق طبى داخل مستشفى العزل فى مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، في إجراء عملية ولادة لسيدة مُصابة بفيروس "كورونا".

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن حالة الأم والمولود مستقرة، وإن تلك العملية هي الثانية عقب ولادة سيدة أخرى مصابة بكورونا داخل المستشفى يوم الخميس الماضي، وتقرر خروج مولودها عقب مرور 3 أيام على ولادته.

وأوضح المصدر، أن عدد من تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية، منذ افتتاحها يوم 4 من أبريل الماضي وصل إلى 246 حالة.

كان الفريق الطبى نجح منذ اسبوع فى اجراء قيصرية لسيدة تدعي "هبه قطب" 29 عاما من ابناء محافظة أسيوط وضعت مولودها الذكر داخل مستشفي العزل مساء اليوم الخميس، ولم يتم اختيار اسم له حتي الآن، فيما تم أخذ مسحه من الرضيع ليتم تحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا والتى ثبت سلبيتها وتقرر خروج الطفل وتسليمه لاسرته خارج المستشفى .

وقد أحتفلت مستشفى العزل بملوى بعيد الفطر المبارك ، داخل المستشفى حيث تجمع الطاقم الطبى مرتديا الماسكات مع المرضى داخل احدى الغرف ورفعوا اللافتات التى حملت التهنئه للجميع مكتوب عليها عيد سعيد ولافته تحمل الهلال مع الصليب فى صورة تحمل علاقات المحبة الحقيقية بين عناصر المجتمع المصرى وقام الجميع بالتقاط الصور السليفى معا .

وقال مصدر أن اليوم الأول لعيدالفطر المبارك لم نستطع الاحتفال لأننا أنشغلنا بالحالات التى تم التصريح لها بالخروج وكذلك استقبال حالات جديدة ، وأشار أن المستشغى فى ذلك اليوم قامت بالتجهيز للاحتفال بالعيد ولكن أنشغلنا بالعمل جعلنا نؤجل الاحتفال إلى اليوم .