اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة طنطا: إقبال دولى كبير للمشاركة بمؤتمر "مواجهة كورونا"

الثلاثاء، 26 مايو 2020 10:33 م
نائب رئيس جامعة طنطا: إقبال دولى كبير للمشاركة بمؤتمر "مواجهة كورونا" الدكتور كمال عكاشة والدكتورة رانيا الكيلاني
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا ونائب رئيس المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للجامعة، أنه تم انعقاد الجلسة التحضيرية اليوم للمؤتمر عبر "الفيديو كونفرانس" بمشاركة عدد كبير من العلماء حول العالم في مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، موضحاً أن هناك إقبالا دوليا كبيرا على المشاركة في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في مصر على مستوي الجامعات لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن المؤتمر ينعقد مساء غدٍ تحت عنوان "البحث العلمي في مواجهة كوفيد 19 ومستقبل العالم بعد الجائحة" والذي يستمر يومين ويشارك به 43 باحثا من ثماني دول عربية وأجنبية، لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها ودور العقل الجمعي والمنظمات المختلفة فى تخطى الأزمة كما يناقش المؤتمر مستقبل العالم بعد كورونا، موضحاً أن الباحثين المشاركين في الجلسة التحضيرية أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في المؤتمر الحيوي والمهم.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا الكيلاني مدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية بالجامعة ومقرر المؤتمر إنه من المقرر بحث الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لجائحة كورونا، وتعزيز التعاون العلمي المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة الفيروس الذي اجتاح العالم خاصة بعد أن بات الفيروس أزمة عالمية تحتاج تتضافر الدول في مواجهته.

وأضافت الدكتورة رانيا، أنه سيشارك بالمؤتمر باحثين من دول كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولبنان والجزائر والسعودية وتونس وكرواتيا.


كورونا

جامعة طنطا

ابحاث كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة