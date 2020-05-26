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موقع سودانى: البدء فى ترتيبات إستئناف مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:42 م
موقع سودانى: البدء فى ترتيبات إستئناف مفاوضات سد النهضة سد النهضة
كتب مصطفى عنبر

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عقد وزير الري والموارد المائية السودانى البروفيسور ياسر عباس، اجتماعين منفصلين عبر تقنية الفيديو، مع نظيريه المصري والأثيوبي - كلا على حده، وبحضور اثنين من أعضاء وفد التفاوض من كل دولة، وفقا لموقع المشهد السودانى.

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وأوضح الموقع السودانى أن الاجتماعان جاءا وفقاً لمخرجات اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء السودانى د.عبدالله حمدوك أخيراً مع نظيريه المصرى والاثيوبي، وذلك بتكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن.

 

من جهة أخرى ، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، وذلك لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول بحث آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية وسُبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مع التحذير من مغبة التدخلات الخارجية في ليبيا. كما تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث تم إعادة التأكيد على ضرورة العمل على سرعة استئناف مسار عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين، وخلق المناخ الملائم لذلك بعيداً عن أية إجراءات أحادية تحول دون تحقيق السلام والاستقرار المنشوديّن.

هذا، وقام الوزيران أيضاً بتناوُل اخر تطورات ملف سد النهضة.

كما أضاف حافظ أن الوزيرين تطرقا إلى العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات بما في ذلك على صعيد التعاون الاقتصادي، وأهمية مواصلة جهود دفع هذا التعاون المشترك بما يُحقق تطلعات ومصالح شعبيّ البلدين الصديقين.

 

 

 


السودان

مصر

سد النهضة

سامح شكرى

اثيوبيا

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