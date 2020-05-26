اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

 
موعد صلاه الفجر 3:13   ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:28
 
موعد صلاة المغرب 6:49
 
ميعاد صلاة العشاء 8:18
 
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 

 
موعد صلاة الفجر 3:13 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:57
 
موعد صلاة العصر 3:36
 
توقيت صلاة المغرب 6:55 م
 
موعد صلاة العشاء 8:28 م
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

 
موعد صلاة الفجر 3:07
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
 
موعد صلاة العصر 3:25 م
 
ميعاد صلاة المغرب 46: 6 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:16 م
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 

 
موعد صلاة الفجر 3:09 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:40
 
موعد صلاة العصر 3:11
 
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
 
موعد صلاة العشاء 7:58 م
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

 
موعد صلاة الفجر 3:25 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص
 
موعد صلاة العصر 3:10 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:33 م
 
موعد صلاة العشاء 7:56
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
 

مكة

 

 
موعد صلاة الفجر 4:08 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
 
موعد صلاة العصر 3:32 م
 
موعد صلاة المغرب 6:59 م
 
ميعاد صلاة العشاء 8:17 م
 
 

المدينة المنورة

 

 
موعد صلاة الفجر 3:59 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
 
موعد صلاة العصر 3:41 م
 
موعد صلاة المغرب 7:07 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:26 م
 
 

الرياض

 

 
موعد صلاة الفجر 3:30 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
 
موعد صلاة العصر 3:13 م
 
ميعاد صلاة المغرب 6:39 م
 
موعد صلاة العشاء 7:59 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 

 
موعد صلاة الفجر 3:00
 
توقيت صلاة الظهر 11:37 م
 
ميعاد صلاة العصر 3:12 م
 
موعد صلاة المغرب 6:34
 
موعد صلاة العشاء 8:01 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

 

 
موعد صلاة الفجر 4:01 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:19 م
 
موعد صلاة العصر 3:42 م
 
توقيت صلاة المغرب 7:04 م
 
موعد صلاة العشاء 8:28 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 

 
موعد صلاة الفجر 3:29 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
 
موعد صلاة العصر 4:09 م
 
توقيت صلاة المغرب 7:31 م
 
موعد صلاة العشاء 9:06
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت

 

 
توقيت صلاة الفجر 3:09 ص
 
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:20 م
 
توقيت صلاة المغرب  6:40 م
 
مواقيت صلاة العشاء 8:09 م
 
 
 
 
 

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