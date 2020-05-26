مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:13 ص

توقيت صلاة الظهر 11:52 ص

ميعاد صلاة العصر 3:28

موعد صلاة المغرب 6:49

ميعاد صلاة العشاء 8:18

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:13 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:28 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:07

توقيت صلاة الظهر 11:48 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 46: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:16 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:09 ص

توقيت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:11

توقيت صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:58 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:25 ص

توقيت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 3:10 م

توقيت صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 7:56



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:08 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:32 م

موعد صلاة المغرب 6:59 م

ميعاد صلاة العشاء 8:17 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 3:59 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

موعد صلاة المغرب 7:07 م

توقيت صلاة العشاء 8:26 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:30 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

ميعاد صلاة المغرب 6:39 م

موعد صلاة العشاء 7:59 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:00

توقيت صلاة الظهر 11:37 م

ميعاد صلاة العصر 3:12 م

موعد صلاة المغرب 6:34

موعد صلاة العشاء 8:01 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:01 ص

توقيت صلاة الظهر 12:19 م

موعد صلاة العصر 3:42 م

توقيت صلاة المغرب 7:04 م

موعد صلاة العشاء 8:28 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:29 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 4:09 م

توقيت صلاة المغرب 7:31 م

موعد صلاة العشاء 9:06

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

ميعاد صلاة العصر 3:20 م

توقيت صلاة المغرب 6:40 م

مواقيت صلاة العشاء 8:09 م