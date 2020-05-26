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منصات الإخوان الإرهابية تجتزئ تصريحات شاب بشتيل وتروج لنشر عدوى كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:40 م
منصات الإخوان الإرهابية تجتزئ تصريحات شاب بشتيل وتروج لنشر عدوى كورونا الشاب صاحب الفيديو
كتب هيثم سلامة

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تحاول منصات الإخوان الإرهابية وكتائبها الممولة من الخارج على السوشيال ميديا، إشعال النيران في الهشيم، من خلال استغلال أزمة وباء كورونا لشاب يستنجد لعلاج والدته من مدينة بشتيل بالجيزة، التى ظهرت عليه أعراض إصابتها بالوباء للترويج إلى فكرة نشره فى مصر، وهو ما تبرأ منه بعد ذلك.

 

وظهر الشاب في "فيديو" جديد تبرأ من فيديوهات قنوات الإخوان الإرهابية، موضحا أنها مجتزا من مضمونه وأن الهدف منها كان استغاثة لحالة والدته المصابة بفيروس كورونا، وليس لها علاقة بمهاجمة الدولة المصرية، ومحاولات استغلال تلك القنوات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتشوية الحقائق وتوجيه الاتهامات إلى الدولة المصرية واتهامها بالتقصير.

منصات الإخوان الإرهابية تجتزئ تصريحات شاب بشتيل وتروج لنشر عدوى كورونا (1)
 
وأضاف، إن الهدف من الفيديو ليس مهاجمة الدولة المصرية على نقيض ما يروج له المواقع والقنوات الإخوانية وأن الفيديو حقيقى ولكن تم اجتزاه، موضحا استجابة وزارة الصحة وإجراء مسحة لوالدته وتحليل الدم حيث ظهرت نفس الأعراض، بينما لم تظهر نتيجة المسحة حتى الآن وأنه مازال في الانتظار.

منصات الإخوان الإرهابية تجتزئ تصريحات شاب بشتيل وتروج لنشر عدوى كورونا (3)

وأوضح أن الوضع في المستشفيات صعب، موضحا أن الاطقم الطبية من أطباء وتمريض يقومون بما يستطيعون القيام به دون تقصير، وأن هناك الكثير يأخذ الوضع الحالي لوباء كورونا باستهتار لعدم وعى الناس، مما أوصلنا لما وصلنا إليه وأنه لو كنا هناك التزام من اللحظة الأولى في البقاء بالمنزل لما وصلنا لما نحن فيه الآن من زيادة اعداد المرضى .

منصات الإخوان الإرهابية تجتزئ تصريحات شاب بشتيل وتروج لنشر عدوى كورونا (2)

وتابع أن هناك مزايدات من الموضوع وأن والدته موجودة في مستشفى إمبابه العام، والغرض من الفيديو وصول سيارة إسعاف إلى منزله لنقل والدته.

 

 

 

 

 

 


كورونا

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كورونا نيوزن قنوات الإخوان

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