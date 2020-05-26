مصرع سيدتين فى حادث تصادم ببنها

القليوبية ــ نيفين طه

شهد طريق شبلنجة ببنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم سيارة مسرعة بسيدتين، أسفر عن مصرعهما، وتم نقل الجثتان للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصرع عاملتين، بطريق شبلنجة ببنها، أمام أحد الفنادق، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وسيارتين إسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الجثتين لعاملتين بالفندق، وأن سبب الحادث، سيارة مسرعة اصطدمت بهما أثناء وقوفهما أمام الفندق، مما تسبب في مصرعهم في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.