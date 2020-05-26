مصرع خفير فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بالفرافرة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقي اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بمصرع عمران أحمد عبد الحميد، 38 سنة خفير نظامي بقسم شرطة الفرافرة، ومقيم الفرافرة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق الفرافرة – قرية الكفاح، الفرافرة وجري نقل المتوفي، إلي مشرحه مستشفى الفرافرة المركزى.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.