اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع خفير فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بالفرافرة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 09:56 م
مصرع خفير فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بالفرافرة حادث تصادم - ارشيفيه
الوادى الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

 

تلقي اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بمصرع عمران أحمد عبد الحميد، 38 سنة خفير نظامي بقسم شرطة الفرافرة، ومقيم الفرافرة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق الفرافرة – قرية الكفاح، الفرافرة وجري نقل المتوفي، إلي مشرحه مستشفى الفرافرة المركزى.

 

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

الفرافره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة