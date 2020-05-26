مستشار ترامب: الصين ترتكب "خطأ جسيما" بخصوص هونج كونج

قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الصين ترتكب "خطأ جسيما" بقانون الأمن الوطني المزمع في هونج كونج وتعهد بأن تدفع واشنطن نفقات الشركات الأمريكية التي تريد نقل عملياتها من الجزيرة أو الصين.

وفي البيت ألأبيض، ذكرت المتحدثة كايلي ماكيناني في إيجاز صحفي أن ترامب منزعج من بكين بسبب قانون الأمن ويجد صعوبة في فهم "كيف يمكن أن تبقى هونج كونج مركزا ماليا إذا استحوذت عليها الصين". وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز التلفزيونية، وصف لاري كودلو المستشار الاقتصادي لترامب تصرفات الصين نحو هونج كونج بأنها "مزعجة للغاية".

وقال في تصريح منفصل لشبكة فوكس بيزنس "بصراحة.. الصين ترتكب خطأ جسيما".

وسيؤدي قانون الأمن الذي اقترحته بكين إلى الحد من الوضع القانوني المنفصل لهونج كونج ومن المتوقع أن يوافق عليه برلمان الصين بحلول يوم الخميس.