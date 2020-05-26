اليوم السابع
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مركز شباب ناصر ببنى سويف يفوز بالمركز الأول فى مبادرة مواجهة كورونا أون لاين

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:24 م
مركز شباب ناصر ببنى سويف يفوز بالمركز الأول فى مبادرة مواجهة كورونا أون لاين جانب من التطهير
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف على فوز مركز شباب ناصر بإدارة شباب مركز ومدينة ناصر بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المبادرات الكشفية لمواجهة فيروس كورونا تحت شعار  خليك فى بيتك لصحتك، والتى نظمتها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتوعية بالتعاون مع الإتحاد العام للكشافة والمرشدات "أون لاين"، وذلك برعاية من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

وأشار هانى ناجى مدير إدارة شباب مركز ومدينة ناصر ببنى سويف إلى أن مركز شباب ناصر تصدر قائمة أفضل خمس مراكز ضمن تقييم الوزارة لفعاليات ومبادرات مراكز الشباب ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، نظرا لتميزه فى إختيار المواقع وآليات التنفيذ وتوثيق الأحداث بالصوت والصورة بتقنيات وجودة عالية، لافتا أن مبادرة مركز شباب ناصر تضمنت "  تعقيم المصالح الحكومية و مركز الشباب والبنك الزراعى والإسعاف والسيارات ومركبات التوك توك وماكيتات الصراف الآلى وتوزيع ملصقات وبوسترات التوعية بالفيروس وطرق الوقاية، ودهان أسوار البنك الزراعى وتنظيم تواجد المترددين على البنك داخل سرادق لمنع التكدس، وفتح أسواق لمنع التزاحم بمدينة ناصر، علاوة على سوق آخر  بقريه الرياض

ولفت هانى ناجى إلى أن فعاليات المبادرة التى شارك بها المركز وفوزه بالمركز الأول يعود إلى توجيه ومتابعة مستمرة من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وكذلك التعاون والتنسيق مع محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومحمد البحيرى مسؤول الكشافة والمرشدات، بالإضافة إلى جهد ملحوظ من الشباب  المخلصين أبناء المركز والكشافة العنصر الأساسى فى المبادرة

 

 

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تطهير المركبات
تطهير المركبات

 

تعقيم المواطنين المترددين علي الهيئات
تعقيم المواطنين المترددين علي الهيئات

 

تعليق ملصقات التوعية
تعليق ملصقات التوعية

 

تنظيم المترددين على البنك الزراعي
تنظيم المترددين على البنك الزراعي

 

رئيس مركز ومدينة ناصر
رئيس مركز ومدينة ناصر

 

فاعليات مبادرة مواجهة كورونا
فاعليات مبادرة مواجهة كورونا

 


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