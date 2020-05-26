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محافظ كفرالشيخ: هناك التزام بإجراءات غلق المتنزهات والحدائق ومنع التجمعات

الثلاثاء، 26 مايو 2020 09:09 م
محافظ كفرالشيخ: هناك التزام بإجراءات غلق المتنزهات والحدائق ومنع التجمعات
كفر الشيخ-محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تطبيق كافة الضوابط والتعليمات التى تم إقرارها من خلال التواجد الميدانى لرؤساء مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى الانتشار الشرطى بالشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، لتطبيق قرار الحظر من الـ 5 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا لليوم الثالث على التوالى خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمنع أى تجمعات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائياً بالشوارع والكورنيش، والشواطئ، وإيقاف جميع وسائل النقل العام وأتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية، ووقف كامل لسيارات وأتوبيسات السيرفيس بين المدن ومع المحافظات الأخرى.

وأهاب محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين الاستمرار بالالتزام بالمنازل، وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وعلى جانب آخر وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا على استمرار جهود اجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن فى ازالة التعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد جميع أعمال البناء المخالف والتعامل الفورى معها، وأن الإزالات تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً أنه تم حبس 5 مخالفين فى مخالفات البناء، وجارى عرض باقى المتهمين، تنفيذاً لقرار النيابة العسكرية.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم تنفيذ إزالة عدداً من حالات التعديات على الأراضى بمراكز " كفرالشيخ، سيدى غازي، سيدى سالم، مطوبس، الحامول، فوه، بيلا"، مشيراً إلى أنه تم تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أى تعدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

يذكر أن؛ تم رصد 18 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة، ومخالفة بناء بدون ترخيص، وتمت الازالة الفورية حتى سطح الارض، وتم ضبط أصحاب المخالفات بمعرفة مديرية أمن كفر الشيخ، وإحالة المخالفين للعرض على النيابة العسكرية، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(1)
 

 

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(2)
 

 

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(3)
 

 

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(4)
 

 

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(5)
 

 

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(6)
 

 

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(7)
 

 

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(8)
 

 

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(9)
 

 

محافظ-كفرالشيخ-يتابع-تطبيق-كافة-الضوابط-والتعليمات-لمنع-أي-تجمعات-بدائرة-المحافظة-(10)
 

 


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