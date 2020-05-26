محافظ بورسعيد يناشد عدم الالتفات لمروجى شائعات ارتفاع عدد المصابين بكورونا

بورسعيد محمد فرج

ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة، الثلاثاء، بعدم الالتفات لمروجى الشائعات حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ببورسعيد.

وأكد المحافظ من خلال بيان صحفى على المواطنين أن لا ينساقوا وراء مروجى تلك الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة البعيدة كل البعد عن الأرقام الحقيقية لأعداد المصابين بالمحافظة، مشددا أن المحافظة والأجهزة المعنية تبذل قصارى جهدها لتطبيق الإجراءات والقرارات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة الاحترازية، والبعد عن التجمعات، والالتزام بارتداء "الكمامات" بجميع الأسواق، والمنشآت الحكومية والخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم ووطنهم.

وفى وقت سابق أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولة تفقدية بمستشفى أطفال النصر التخصصى، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى خلال عيد الفطر المبارك.

وخلال زيارته المستشفى تفقد اللواء عادل الغضبان عدد من اقسام المستشفى مشيدا بمستوى التجهيزات الطبية والرعاية الصحية داخل المستشفى ، ومستوى العمل وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين داخل المستشفى كما تم المرور على خيمة الكشف الاولى للمترددين على المستشفى.

وأشاد محافظ بورسعيد بدور أطقم الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة كورونا، والتضحيات الذى يبذلونها حفاظا على أرواح المواطنين ، فهم يحاربون فى معركة يشهدها العالم أجمع من اجل القيام بدورهم الوطنى العظيم حفاظا على سلامة الوطن ، مؤكدا ضرورة وعى المواطنين بما يقوم به الأطباء و دعمهم حتى تنقضى هذه المرحلة الصعبة بسلام.