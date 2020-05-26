محافظ الوادى الجديد : إرتفاع عدد وفيات المصابين بكورونا إلى 7 حالات

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفاة الحالة السابعة ورصد إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة موط بمركز الداخلة ليرتفع إجمالي الإصابات لـ49 حالة وحالات الوفاة لـ7 حالات، مؤكدا على تعافى حالة جديدة وخروجها من مستشفى الحجر الصحي بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط ، وتسجيل إصابة بفيروس كورونا لأحد أهالي مدينة موط بالداخلة، تعافي و خروج آخر حالات الإصابة المحولة من المحافظة إلي مستشفى العزل بإسنا .

أضاف الزملوط، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ١٧ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مشيرا إلى التزام الوحدات المحلية بالمراكز الخمسة بمتابعة تطبيق قرارات إغلاق المحال التجارية والحدائق والمطاعم خلال أيام العيد تطبيقاَ لقرارات مجلس الوزراء، ونهيب بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وفى سياق متصل أعلنت محطة تعبئة البوتاجاز بمدينة الخارجة ، عن تعقيم جميع الأسطوانات قبل خروجها من المحطة وبيعها بالأسواق والمستودعات الفرعية لمنع انتشار فيروس كورونا.

أكد المهندس محمد ضاحي، مدير محطة تعبئة البوتاجاز بالوادي الجديد، أن جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا تنفذ بكل حزم داخل المحطة.

أضاف ضاحي، أن محطة التعبئة لديها مخزون أسطوانات جاهزة بالمحطة خلال أيام العيد، وذلك توفيرًا للمواطنين وعدم خلق أي أزمات بالمحافظة، كما جرى توزيع الحصص المقررة لكل مراكز وقرى المحافظة، لتوفير البوتاجاز للمواطنين خلال أيام العيد.

وأشار ضاحي، إلى استبدال الأسطوانات التالفة وجمعها لتحل محلها أسطوانات جديده ذات أمان عالي للمواطنين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والذى وجه بضرورة توفير أسطوانات الغاز للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأن المحطة تعمل بكامل طاقتها خلال الساعات المقبلة وعقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.