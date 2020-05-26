محافظ القاهرة: توافر أرصدة كافية من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز إحتياجات المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين مشيرًا إلى عدم ورود شكاوى من نقص الخبز بأى حى من أحياء العاصمة مع توافر أرصدة كافية من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز والوقود لتلبية إحتياجات المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين مستمرة طوال إجازة العيد لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين ولإحكام الرقابة على الأسواق ومنع أى مظاهر لاستغلال المواطنين مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفى سياق أخر تمكنت تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة من ضبط محل بلايستيشن بالعقار رقم 54 عمارات صقر قريش وكافية بالعقار3 عمارات صقر قريش وبداخلهما بعض المواطنين المخالفين لقرارات الحظر وتم غلقهما وتشميعهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر ارقام 896 897 لسنة 2020 جنح امن دولة طورائ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لإتخاذ اللازم .

كما تم ضبط سايبر بشارع الفيوم بحي دار السلام وآخر بشارع السلام عرب غنيم بحى حلوان مدارين بالمخالفة لقرارات الحظر و تم غلقهما وتشميعهما وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم .