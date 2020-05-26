اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع تطبيق قرار الحظر وغلق الحدائق والمتنزهات بزفتى

الثلاثاء، 26 مايو 2020 07:31 م
محافظ الغربية يتابع تطبيق قرار الحظر وغلق الحدائق والمتنزهات بزفتى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، تطبيق قرار حظر التجوال في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بشوارع وميادين مدينة زفتي، وقناطر دهتوره، وكذلك الإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة.

 

وأكد محافظ الغربية التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .

 

وناشد المحافظ المواطنين بالتزام بالبقاء بالمنازل، للعبور من تلك الأزمة التي تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين بكل حزم وقوة .

 

من ناحية أخرى أمر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رئيس مركز ومدينة زفتي بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بنهطاي بخصم ثلاثه أيام من راتبه بسبب حرق القمامة بإحدى القري التابعه للوحدة المحلية بنهطاي مما يعد تلوثا للبيئة.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة زفتي السنطة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

 

وأشاد محافظ الغربية، بمستوى النظافة بمدينة السنطة، موجها الشكر لرئيس مركز ومدينة السنطة، مؤكدا  علي استغلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وكذلك القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

من ناحية آخرى، قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه من المقرر افتتاح مبنى مركز ومدينة السنطة الجديد خلال عشرين يوما، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

 

 


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