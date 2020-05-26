محافظ الشرقية يكلف محمد الأباصيرى برئاسة مركز ومدينة أبو كبير

الشرقية إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنهاء تكليف وجيه صدقي أحمد سعدون من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق كبير باحثين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية من قيامه بعمل رئيس مركز ومدينة أبو كبير مع نقله للعمل بديوان عام المحافظة علي وظيفة من ذات الدرجة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف كل من محمد حسن محمد الأباصيري رئيس مدينه القنايات للعمل رئيس مركز ومدينة أبو كبير، محمد الهواري إبراهيم العزوني باحث شؤن عاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الأدارة بمدينة القنايات للعمل رئيس مدينة القنايات، وذلك تسييرًا للأعمال وبصفة مؤقتة،.

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقف كل من رئيس مركز ومدينة أبو كبير ورئيس الوحدة المحلية ببني عياض ورئيس القسم الهندسي بالوحدة عن العمل لمده ثلاثه أشهر وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والسماح لأصحاب المحال التجارية بمزاولة أنشطتهم التجارية وعدم ألزامهم بتنفيذ قرار الغلق الكامل خلال فترة إجازة العيد بالمخالفة لقرارات الدولة في هذا الشأن فضلاً عن تدني مستوى النظافة وعدم رفع تراكمات القمامة أولا بأول.

كان محافظ الشرقية قد قام بجولة ميدانية اليوم لقري مركز أبوكبير وتلاحظ له استكمال إعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية بإقامة ستوديو مفتوح لإلتقاط الصور التذكارية (فوتو سيشن) وكافيه وعدد من المحلات المخالفة بقرية كفر السواقي التابعة للوحدة المحلية ببني عياض، علي الرغم من صدور تعليمات سابقة بإزالة هذا النشاط لتعديه على الأرض الزراعية ما يعد جريمة لا تغتفر وبالرغم من ذلك وعلى مرأى ومسمع المسئولين ورئيس المركز تم السماح لأصحاب النشاط بإعادة إنشائه ضاربين بالتعليمات والقرارات والقوانين عرض الحائط.

ليأمر المحافظ بإيقاف إستكمال أعمال البناء وإنشاء النشاط والإزالة الفوريه له، ووقف رئيس المركز ورئيسي الوحدة المحلية والقسم الهندسي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للشئون القانونية لعدم التصدي للمخالفة وتنفيذ التعليمات الصادرة بالإزالة والإهمال والتقصير في العمل.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق مؤكدًا أنه لن يسمح بتواجد مسئول تنفيذي مهمل في عمله.