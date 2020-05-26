اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:52 م
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محافظ الشرقية يتابع أعمال تطهير قرية الرحمانية بعد وفاة ثلاثة أشقاء بكورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:36 م
محافظ الشرقية يتابع أعمال تطهير قرية الرحمانية بعد وفاة ثلاثة أشقاء بكورونا جولة محافظ الشرقية بقرية الرحمانية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال التطهير والتعقيم الجارية بشوارع قرية الرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير ، وذلك بعد أن شهدت حالات وفاه لثلاثة أشقاء إثر إصابة اثنين منهم بفيروس كورونا المستجد والثالث بإلتهاب رئوي ، مؤكداً على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ كافة الإجرءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من إنتشاره   .

وأطمأن المحافظ من رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذه حيال  3 منازل بالقرية والخاضع أصحابها لإجراءات العزل الصحى ، موجها رئيس المدينة بالتنسيق مع وكيلى وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافه لهم لسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل الصحى للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا المستجد .

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنازل والمنشات الخدمية بنطاق القرية كاجراء احترازى ووقائى للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحه وسلامة الاهالي.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو كبير بالتنسيق مع رئيس الوحده المحلية بالرحمانية برفع ناتج تطهير بحر فاقوس ورفع تراكمات القمامه ودهان السور الحديدى والخرسانى بطريق البحر لاعاده الوجه الجمالى والحضارى للقريه .

وكان محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع ومواقف السيارات ومحطات القطار والأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين  .

كما قامت الوحدة المحلية بقرية الرحمانية التابعة لمركز ابوكبير بالشرقية، بالتنسيق مع شباب متطوعين من قرية القراموص، بحملة تطهير مكبرة لشوارع القرية بعد وفاة ثلاثة أشقاء منها بالكورونا

وقال الشبراوى إسماعيل، احد شباب المتطوعين، أنه تم الإنتشار فى شوارع الرحمانية، بالمواد المطهرة وتم تعقييم ورش المبانى والمحال والمنشآت الحكومية فيها، وتوعية من المواطنين بطرق الحافظ على أنفسهم من مخاطر العدوى

 وقال محافظ الشرقية، أنه كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بفتح تحقيق عاجل وفورى مع كل المسئولين والمشاركين فى واقعة وفاة الأشقاء الثلاث الذين توفوا خلال 5 أيام بقرية الرحمانية مركز أبو كبير محافظة الشرقية بالإصابة بفيروس كورونا ورفع تقرير بنتائج التحقيقات له.

وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه على النائب محمد حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة أبوكبير بعزل نفسه عزلا منزليا لمدة 15 يوم وعدم تعرضه لأى شخص لحين اثبات إصابته أو عدم إصابته بفيروس كورونا منذ أول أمس الأحد بسبب وفاة أحد الاشقاء الثلاث الذين توفاهم الله ومنهم ممرض بعيادة النائب الخاصة بسبب مخالطته له.

وأشار المحافظ إلى أنه قرر ايضا عزل الأسر التى تمت وفاة الحالات الثلاث بها والمخالطة للحالات الثلاث عزلا تاما بحراسة أمنية مشددة عليهم.

وقال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه بدأ فى التحقيقات فى واقعة وفاة الثلاث أشقاء حسب تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وأن الصحة غير مسئولة عن إقامة الأهالى سرادق عزاء من عدمه للمتوفى عقب دفن الجثمان.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جثامين الأشقاء الثلاثة خرجوا من المستشفى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .

تطهير وتعقيم قرية الرحمانية (1)
تطهير وتعقيم قرية الرحمانية 
تطهير وتعقيم قرية الرحمانية (2)
تطهير وتعقيم قرية الرحمانية 

 

تطهير وتعقيم قرية الرحمانية (3)
تطهير وتعقيم قرية الرحمانية 

 

تطهير وتعقيم قرية الرحمانية (4)
تطهير وتعقيم قرية الرحمانية

 

تطهير وتعقيم قرية الرحمانية (5)
تطهير وتعقيم قرية الرحمانية 

 

محافظ الشرقية يتفقد قرية الرحمانية (1)
محافظ الشرقية يتفقد قرية الرحمانية

 

محافظ الشرقية يتفقد قرية الرحمانية (2)
محافظ الشرقية يتفقد قرية الرحمانية

 

محافظ الشرقية يتفقد قرية الرحمانية (3)
محافظ الشرقية يتفقد قرية الرحمانية

 

محافظ الشرقية يتفقد قرية الرحمانية (4)
محافظ الشرقية يتفقد قرية الرحمانية 

 


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