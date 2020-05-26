محافظ الدقهلية يقرر وقف تراخيص المباني أو توسعتها أو تعديلها 6 أشهر

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 والذي ينص على وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بنطاق عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بموجب القرار يتم وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة 6 أشهر.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمصلحة العامة.

وكان محافظ الدقهلية أصدر قرارًا سابق بوقف تراخيص البناء في مدينتي المنصورة وطلخا، ويستثنى من هذا المنع، أعمال المشروعات القومية والأعمال ذات النفع العام.

وأكد محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل اللجان الدورية لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو غيرها من الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية .