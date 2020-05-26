كيف تحافظ على صحة الأمعاء عند الأطفال؟

كتبت إيناس البنا

يعتبر الآباء مسؤولون عن التأثيرات الإيجابية والسلبية للنظام الغذائي الذي يستهلكه الطفل وتأثيره على صحة قلبه ودماغه وعظمه.

لكن ما نفشل في فهمه هو أن ما يأكله الطفل يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة القولون، بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر القولون جزءًا مهمًا من الجهاز الهضمي ، ويمكن أن تؤدي العديد من الحالات المتنوعة إلى جعله غير مناسب.

وفقا لموقع onlymyhealth، من الضروري الحفاظ على صحة الأمعاء لطفلك، من خلال التأكد من أن الأطفال يتناولون الأطعمة المصنوعة من الألياف مثل الفواكه والخضروات، كما أن النظام الغذائي الغني المليء بالحبوب والمكسرات والبقوليات يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للتغذية.

بعض أمراض الأمعاء الالتهابية قد تشمل:

التهاب القولون التقرحي ومرض كرون

متلازمة القولون المتهيج

وفي الحالات القصوى حتى سرطان القولون والمستقيم نصائح لبناء نظام هضمي صحي 1- ممارسه الرياضه اسمح لأطفالك بممارسة التمارين الرياضية في الملعب أو أثناء اللعب في المنزل، وفي كلتا الحالتين ، يتطلب الأمر نوعًا من النشاط البدني للحفاظ على صحة الجسم ومحتواه ، وكذلك لتشجيع البكتيريا المفيدة في أجسامهم. اسمح لأطفالك بممارسة التمارين الرياضية في الملعب أو أثناء اللعب في المنزل، وفي كلتا الحالتين ، يتطلب الأمر نوعًا من النشاط البدني للحفاظ على صحة الجسم ومحتواه ، وكذلك لتشجيع البكتيريا المفيدة في أجسامهم.

2-الحصول على بكتيريا جيدة لأطفالك هذا لا يعني سوى تناول الأطعمة مثل اللبن، ففي الآونة الأخيرة ، هناك الكثير من المنتجات التي ظهرت في ظهور عندما يتمرن الأطفال ، يتم إطلاق الإندورفين وهذا يسهل الإفراج عن القلق ، مما يؤدي أيضًا إلى تحسين صحة الأمعاء.هذا لا يعني سوى تناول الأطعمة مثل اللبن، ففي الآونة الأخيرة ، هناك الكثير من المنتجات التي ظهرت في ظهور البكتيريا الجيدة مثل الزبادى.