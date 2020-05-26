اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تتواصل مع وزارة التموين خلال أيام عيد الفطر للإبلاغ عن أى مخالفات؟

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:14 ص
كيف تتواصل مع وزارة التموين خلال أيام عيد الفطر للإبلاغ عن أى مخالفات؟ وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مطالبتها للمواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء، سواء كانت فى جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات خاصة خلال ايّام عيد الفطر المبارك ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588" أو إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880).

وتتابع  غرفة عمليات  وزارة التموين والتجارة الداخلية  آليات عمل المخابز طوال أيام العيد والـتأكد من توافر الخبز المدعم للمواطنين، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، مع تعديل مواعيد إنتاج الخبز البلدى إلى المواعيد السابقة، كما كانت قبل شهر رمضان، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على  المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على المستودعات، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمي، كما طالبت وزارة التموين المواطنين بعدم شراء خبز الأرصفة لتعرضه للتلوث، وكذلك عدم شراء أسطوانات البوتاجاز من السريحة والتعامل مع  المنافذ المعتمدة، وشراء الخبز اللازم من المخابز المرخصة على أن يتم تحرير المخالفات للمخالفين .

 

 


التموين

شكاوى المواطنين

عيد الفطر المبارك

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة