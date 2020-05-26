كيف تتواصل مع وزارة التموين خلال أيام عيد الفطر للإبلاغ عن أى مخالفات؟

كتب مدحت وهبة

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مطالبتها للمواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء، سواء كانت فى جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات خاصة خلال ايّام عيد الفطر المبارك ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588" أو إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880).

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات عمل المخابز طوال أيام العيد والـتأكد من توافر الخبز المدعم للمواطنين، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، مع تعديل مواعيد إنتاج الخبز البلدى إلى المواعيد السابقة، كما كانت قبل شهر رمضان، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على المستودعات، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمي، كما طالبت وزارة التموين المواطنين بعدم شراء خبز الأرصفة لتعرضه للتلوث، وكذلك عدم شراء أسطوانات البوتاجاز من السريحة والتعامل مع المنافذ المعتمدة، وشراء الخبز اللازم من المخابز المرخصة على أن يتم تحرير المخالفات للمخالفين .