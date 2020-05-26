كورونا × صور.. تداعيات الفيروس تلقى بظلالها على القدس ونيوجيرسى واليابان

كتب مايكل فارس

العديد من الأحداث الهامة متعلقة بكورونا ، رصدتها "الصور"، التى تصف أكثر من الكلام، وعلى رأسها تداعيات الفيروس المستجد، حيث قررت العديد من المناطق فى العالم تخفيف القيود المفروضة، ففتحت كنيسة القيامة بالقدس أبوابها بعد إغلاق استمر شهرين، وكذلك شواطئ نيوجرسي التي تم فتحها لتندلع مظاهرات فى الولاية للمطالبة بعودة النشاط التجاري إسوة بالشواطئ.

بعد شهرين من الإغلاق.. كنيسة القيامة بالقدس تفتح أبوابها مع تخفيف قيود كورونا

فتحت كنيسة القيامة فى القدس، أبوابها أمام الزائرين، اليوم الثلاثاء، بعد حوالي شهرين من الإغلاق، الذى تم 25 مارس الماضى، بسب فيروس كورونا المستجد.

وقد أعلنت السلطات الدينية التي تدير الكنيسة السبت الماضي على موقعها الإلكتروني إنه "سيسمح بدخول 50 زائرا كمرحلة أولى ممن لا يعانون من حرارة أو أعراض إصابة بالفيروس".



زائرة تشعل الشموع داخل كنيسة القامة



زائرة داخل كنيسة القيامة



كاهن يرش المطهر على أيدى زائر



كهنة الكنيسة

الحياة تعود إلى طبيعتها فى اليابان و زحام على الكافيهات

نظم المئات من مواطنى "نيوجيرسي" الأمريكية، مظاهرات للمطالبة بفتح المجال فى جميع الأنشطة التجارية فى الولاية، إسوة بقرار فتح شواطئها، بعد قرار السلطات الأمريكية إغلاقها، كإجراءات وقائية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك.

وأظهرت صوراً نشرتها وكالة "رويترز"، المظاهرات التى اندلعت أمس، خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى "وهو يوماً لتكريم المحاربين القدامى"، حيث رفع المتظاهرون "الكتاب الدستورى" الأمريكى، وأخرون رفعوا الأعلام الأمريكية، فيما شن البعض السخرية من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتدين أقنعة وجه له.



أحد المتظاهرين يرتدي قناعا على شكل ترامب



المتظاهرين يطالبون بفتح الأعمال التجارية



المظاهرة



جانب من المظاهرة

الحياة تعود إلى طبيعتها فى اليابان و زحام على الكافيهات

شهدت شوارع العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، إقبال كبير من المواطنين على المحال التجارية و المطاعم و المقاهى، و ذلك بعد أن أعلنت السلطات اليابانية أمس الإثنين، رفع حالة الطوارئ التى كانت تفرضها للسيطرة و الحد من انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19".



ارتداء الكمامات أثناء التجول فى الشوارع

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى، قد أعلن يوم أمس الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد كما دعا مواطنيه للتأقلم مع فيروس كورونا.



اقبال اليابانيون على المطاعم

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة نيكى، إن اليابان تتطلع إلى رفع حالة الطوارئ فى طوكيو، وباقى المناطق التى ما زالت تواجه قيودا، فى الوقت الذى تدرس فيه أيضا تقديم حوافز جيدة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لمساعدة الشركات على تخطى جائحة فيروس كورونا.



إقبال اليابانيون على المطاعم

وألغيت قيود التباعد الاجتماعى عن معظم اليابان فى 14 مايو، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة، ولكن الحكومة أبقت القيود فى طوكيو وأربع مناطق أخرى.



إقبال اليابانيين على المقاهى

وستسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة من المستشارين الرئيسيين لرفع القيود اليوم الاثنين، وإذا تمت الموافقة على ذلك فلن تكون هناك مناطق فى اليابان خاضعة لحالة الطوارئ التى فرضت لأول مرة فى السابع من أبريل.