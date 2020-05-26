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"قرارات".. 21 يونيو عودة الحياة الطبيعية فى السعودية وهذه استثناءات "مكة"

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:09 ص
"قرارات".. 21 يونيو عودة الحياة الطبيعية فى السعودية وهذه استثناءات "مكة" الملك سلمان
وكالات

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أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، قرارات هامة تم اتخاذها لعودة الحياة الطبيعية فى المملكة وتخفيف إجراءات قيود كورونا.

 

وذكرت وكالة السعودية "واس"، القرارات التى اتخذتها وزارة الداخلية السعودية، إنه  ابتداءً من يوم الأحد 21 يونيو 2020م تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

 

وجاء فى القرارات، أنه فيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الاجراءات في البند أولاً ابتداءً من يوم الأحد المقبل حتى نهاية يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020م، والبند ثانياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020م، و التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

 

 


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مكه

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